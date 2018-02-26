Болельщики российской олимпийской сборной, приехавшей на Олимпиаду-2018 «в униженном состоянии», всё же дождались золотых медалей, пишет на страницах The Sacramento Bee журналист Джеймс Эллингворт. По мнению Эллингворта, несмотря на отсутствие национальной символики и «сдвиг внимания» СМИ на «неспортивные дела», российским олимпийцам в целом удалось поддержать престиж отечественного спорта.

Американец приехал в Грецию и увидел там Советский Союз

Поездка в Грецию произвела тяжелое впечатление на американского журналиста греческого происхождения Маркоса Куналакиса. Повсюду очереди, наличных не хватает, а кредитные карты принимают только в международных отелях. По признанию американца, царящая в стране атмосфера напоминает то, что ему доводилось видеть в СССР и странах советского блока.