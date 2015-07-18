SZ: После MH 17 Путин стал «партизаном» и оградился от мира

После прошлогоднего обстрела «Боинга» MH 17 для России началась новая «эпоха лжи», пишет Saarbrücker Zeitung. Путин стал для Запада «непредсказуемым» партнером, «партизаном международной системы». Кроме того, запрещая деятельность неправительственных организаций и не признавая юридическую силу европейского правосудия, Кремль «изолирует» Россию от «внешнего мира» и отказывается от «стабильного сотрудничества», утверждает автор материала.