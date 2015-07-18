Saarbrücker Zeitung
SZ: После MH 17 Путин стал «партизаном» и оградился от мира
После прошлогоднего обстрела «Боинга» MH 17 для России началась новая «эпоха лжи», пишет Saarbrücker Zeitung. Путин стал для Запада «непредсказуемым» партнером, «партизаном международной системы». Кроме того, запрещая деятельность неправительственных организаций и не признавая юридическую силу европейского правосудия, Кремль «изолирует» Россию от «внешнего мира» и отказывается от «стабильного сотрудничества», утверждает автор материала.
SZ: Советский «Тетрис» принес Game Boy мировую славу
Популярнейшей карманной игровой приставке Game Boy исполняется 25 лет, сообщает Saarbrücker Zeitung. Однако, утверждает немецкое издание, детище японской компании Nintendo могло остаться безвестным, если бы не продавалось в комплекте с игрой «Тетрис», которую изобрел советский программист.