Sözcü: Путин предложил Эрдогану умерить пыл и действовать сообща

Президент РФ Владимир Путин на недавних переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом выдвинул ряд предложений, призвав Анкару не противодействовать российской политике в Крыму, на Кавказе и на Ближнем Востоке, пишет Sözcü со ссылкой на слова некого «путинского аналитика». Этот аналитик также выразил предположение, что Эрдоган воспользуется неудавшимся переворотом для более решительных действий, и через 2 недели турецкие войска пересекли границу с Сирией, отмечается в статье.