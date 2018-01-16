SZ: немецкие переселенцы возвращаются в Германию — в бывшем СССР «перспектив нет» Число немцев — переселенцев из Казахстана, России и с Украины в Германию снова растёт, сообщает Sächsische Zeitung. По словам экспертов, причиной увеличения потока поздних переселенцев стала отмена ограничений на въезд членов семьи, а также «бесперспективность, пренебрежение и националистическая атмосфера» на их старой родине. 16 января 2018 Sächsische Zeitung

Немецкий политик: «предрассудки и невежество» мешают Западу понять Россию Политика Запада в отношении Москвы характеризуется «невежеством и негативным отношением», заявил экс-премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек. По его словам, всё, что ни делают русские, на Западе воспринимают как априори «неправильное» и из-за «глубоко укоренённых предрассудков» не хотят ничего знать о России. 20 ноября 2017 Sächsische Zeitung

Премьер-министр Саксонии осудил «парадоксальные» санкции Берлина Антироссийские санкции – это «неподходящее средство для продвижения политических требований», заявил премьер-министр Саксонии Станислав Тиллих. Германия продолжает закупать российский газ и в то же время вводит штрафные меры против Москвы, отметил немецкий политик. «Это парадокс», – передает его слова Sächsische Zeitung. 30 ноября 2016 Sächsische Zeitung

Sächsische Zeitung: Берлин «отметил» годовщину санкций, считая убытки Причиной рублевого кризиса стали не санкции, а падение цен на нефть, считают участники подиумной дискуссии в Берлине, посвященной годовщине введения санкций против России. По мнению экспертов, от штрафных мер серьезно пострадала и экономика Германии: экспорт машиностроительной отрасли в Россию в 2014 году сократился на десятки миллиардов долларов, пишет Sächsische Zeitung. 10 марта 2015 Sächsische Zeitung