Rundfunk Berlin-Brandenburg

Март 2018

«Пусть убираются!» — американские танки напомнили немцам о годах войны

В интервью Rundfunk Berlin-Brandenburg жители немецкого города Лаузиц поделились своей реакцией на переброску американских танков в Польшу. Такая провокация ужаснула их и напомнила о войне. Горожане призвали Берлин прекратить конфронтацию и вступить с Москвой в диалог. При этом один из жителей упрекнул поляков в том, что раньше они радовались выводу советских войск, а теперь приветствуют американские.

Берлинцы решили победить гомофобию в России при помощи поцелуев

В Берлине намечается очередная акция протеста против российского закона о запрете пропаганды гомосексуализма, сообщает немецкий канал RBB на своем интернет-портале. Ранее в германской столице уже проходили подобные акции, причем последнее мероприятие собрало более 5 000 участников.

«Русские солдаты спасли меня от смерти»

В Германии впервые опубликованы письма и дневники немцев, которые жили во время советской оккупации страны. Собранные уникальные свидетельства часто ломают привычные стереотипы, устоявшиеся со времен холодной войны.

Подвиг Гагарина стерли из памяти немцев

В ГДР его знали и любили не меньше, чем в СССР. Однако после объединения Германии его имя постарались вычеркнуть из исторической памяти. Сегодня, спустя 50 лет после первого полета в космос, о Юрии Гагарине помнит лишь старшее поколение немцев.

Пассажиров спасла задержка рейса

Журналисты немецкого телеканала rbb выяснили, что жертв теракта в Домодедово могло быть намного больше, если бы один из берлинских рейсов приземлился точно по расписанию.

Взлет и падение «Маленькой Москвы»

Во времена холодной войны в берлинском районе Карлсхорст располагалась штаб-квартира советской оккупационной зоны в Германии. Местные жители прозвали это место «Маленькая Москва».

Налетчики из Рунета идут ва-банк

В последние годы множество банков по всему миру подверглись атакам из Интернета. Злоумышленники взламывают электронную защиту и крадут деньги клиентов. Наиболее опасными считаются российские хакеры.

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