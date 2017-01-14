Rundfunk Berlin-Brandenburg
«Пусть убираются!» — американские танки напомнили немцам о годах войны
В интервью Rundfunk Berlin-Brandenburg жители немецкого города Лаузиц поделились своей реакцией на переброску американских танков в Польшу. Такая провокация ужаснула их и напомнила о войне. Горожане призвали Берлин прекратить конфронтацию и вступить с Москвой в диалог. При этом один из жителей упрекнул поляков в том, что раньше они радовались выводу советских войск, а теперь приветствуют американские.
Берлинцы решили победить гомофобию в России при помощи поцелуев
В Берлине намечается очередная акция протеста против российского закона о запрете пропаганды гомосексуализма, сообщает немецкий канал RBB на своем интернет-портале. Ранее в германской столице уже проходили подобные акции, причем последнее мероприятие собрало более 5 000 участников.
«Русские солдаты спасли меня от смерти»
В Германии впервые опубликованы письма и дневники немцев, которые жили во время советской оккупации страны. Собранные уникальные свидетельства часто ломают привычные стереотипы, устоявшиеся со времен холодной войны.
Подвиг Гагарина стерли из памяти немцев
В ГДР его знали и любили не меньше, чем в СССР. Однако после объединения Германии его имя постарались вычеркнуть из исторической памяти. Сегодня, спустя 50 лет после первого полета в космос, о Юрии Гагарине помнит лишь старшее поколение немцев.
Пассажиров спасла задержка рейса
Журналисты немецкого телеканала rbb выяснили, что жертв теракта в Домодедово могло быть намного больше, если бы один из берлинских рейсов приземлился точно по расписанию.
Взлет и падение «Маленькой Москвы»
Во времена холодной войны в берлинском районе Карлсхорст располагалась штаб-квартира советской оккупационной зоны в Германии. Местные жители прозвали это место «Маленькая Москва».
Налетчики из Рунета идут ва-банк
В последние годы множество банков по всему миру подверглись атакам из Интернета. Злоумышленники взламывают электронную защиту и крадут деньги клиентов. Наиболее опасными считаются российские хакеры.