«Пусть убираются!» — американские танки напомнили немцам о годах войны В интервью Rundfunk Berlin-Brandenburg жители немецкого города Лаузиц поделились своей реакцией на переброску американских танков в Польшу. Такая провокация ужаснула их и напомнила о войне. Горожане призвали Берлин прекратить конфронтацию и вступить с Москвой в диалог. При этом один из жителей упрекнул поляков в том, что раньше они радовались выводу советских войск, а теперь приветствуют американские. 14 января 2017 Rundfunk Berlin-Brandenburg

Берлинцы решили победить гомофобию в России при помощи поцелуев В Берлине намечается очередная акция протеста против российского закона о запрете пропаганды гомосексуализма, сообщает немецкий канал RBB на своем интернет-портале. Ранее в германской столице уже проходили подобные акции, причем последнее мероприятие собрало более 5 000 участников. 8 сентября 2013 Rundfunk Berlin-Brandenburg

«Русские солдаты спасли меня от смерти» В Германии впервые опубликованы письма и дневники немцев, которые жили во время советской оккупации страны. Собранные уникальные свидетельства часто ломают привычные стереотипы, устоявшиеся со времен холодной войны. 8 мая 2011 Rundfunk Berlin-Brandenburg

Подвиг Гагарина стерли из памяти немцев В ГДР его знали и любили не меньше, чем в СССР. Однако после объединения Германии его имя постарались вычеркнуть из исторической памяти. Сегодня, спустя 50 лет после первого полета в космос, о Юрии Гагарине помнит лишь старшее поколение немцев. 11 апреля 2011 Rundfunk Berlin-Brandenburg

Пассажиров спасла задержка рейса Журналисты немецкого телеканала rbb выяснили, что жертв теракта в Домодедово могло быть намного больше, если бы один из берлинских рейсов приземлился точно по расписанию. 26 января 2011 Rundfunk Berlin-Brandenburg

Взлет и падение «Маленькой Москвы» Во времена холодной войны в берлинском районе Карлсхорст располагалась штаб-квартира советской оккупационной зоны в Германии. Местные жители прозвали это место «Маленькая Москва». 19 января 2011 Rundfunk Berlin-Brandenburg