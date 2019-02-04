Rue89 Strasbourg: по ПАСЕ на фоне ссоры с Россией бродит «призрак плановых сокращений»

За «российско-украинским» кризисом в Парламентской ассамблее Совета Европы последовал кризис социальный: из-за того, что Москва больше не платит свои ежегодные взносы, над сотрудниками Совета нависла угроза сокращений, пишет Rue89 Strasbourg. Это обстоятельство, наряду с несколькими другими факторами, заставило генерального секретаря Совета Европы Торбьёрна Ягланда сменить тон по отношению к России, однако Москва не торопится возвращаться, предпочитая играть с европейцами «в покер».