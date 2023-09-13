RJ: румынские фермеры грозятся заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна

Румынские фермеры пригрозили заблокировать порты и таможенные пункты в случае, если запрет на ввоз зерна с Украины не будет продлён после 15 сентября. Об этом они проинформировали власти страны в лице президента, премьер-министра и ряда министров, сообщает Romania Journal. Таким образом фермеры попытались привлечь внимание властей к тому, что теряют доходы из-за украинской сельскохозяйственной продукции.