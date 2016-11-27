Одним из наиболее вероятных и самых подходящих кандидатов на пост госсекретаря США издание Right Side News называет конгрессмена Дана Рорабахера. В частности, он готов к сотрудничеству с Россией в рамках борьбы с терроризмом и может примирить враждующие лагери внутри Республиканской партии.

RSN: Русские готовятся побеждать в ядерной войне

Представление о том, что возможный ядерный конфликт приведет к поражению всех его участников, устарело, пишет консервативное американское издание Right Side. По его мнению, Россия прекрасно это понимает, поэтому не только готовится к возможной войне с США, но и собирается выйти из нее победительницей.