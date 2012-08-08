По Москве прокатились «Леди на велосипеде» В Москве прошел необычный женский велопробег: непременным условием для участия в акции «Леди на велосипеде» были наряды в стиле 60-х годов, а также туфли на высоком каблуке. По словам организаторов акции, подобным образом они надеются привлечь внимание москвичей к велосипедным прогулкам. 8 августа 2012 Repubblica RadioTV

Российских наркоманов лечат голодом и изоляцией В одном из реабилитационных центров Екатеринбурга используют крайне противоречивые методы лечения наркотической зависимости. Как сообщает Repubblica RadioTV, бывших наркоманов в течение месяца держат в полной изоляции под замком и кормят весьма скудной пищей. 19 апреля 2012 Repubblica RadioTV

Российский бизнесмен намерен обрести бессмертие Российский предприниматель Дмитрий Ицков стал инициатором уникального проекта, получившего название «Аватар». Как сообщает Repubblica RadioTV, главная его цель - создать робота, в которого можно было бы «вживить» мозг человека и таким образом искусственно продлить его жизнь. 18 апреля 2012 Repubblica RadioTV

Берлускони отпраздновал победу Путина в Сочи Владимир Путин и Дмитрий Медведев совместно с прибывшим в Россию бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони оценили трассы горнолыжного курорта в Сочи. Как сообщает Repubblica RadioTV, высокопоставленные гости также посетили тренировку олимпийской сборной по бобслею. 12 марта 2012 Repubblica RadioTV

Оппозиция намерена бросить вызов победе Путина Несмотря на то что победа Владимира Путина на президентских выборах была довольно ожидаемой, российская оппозиция не намерена с ней мириться, считает корреспондент Repubblica RadioTV. Уже 5-го числа протестующие выйдут на улицы российской столицы, чтобы выразить недовольство итогами голосования. 5 марта 2012 Repubblica RadioTV

Взрыв в московском ресторане не связан с оппозицией Взрыв в итальянском ресторане в Москве – не теракт. Как передает Repubblica RadioTV, первоначально инцидент связывали с оппозиционными акциями протеста в Москве, но эта версия была отвергнута. Теперь речь идет о нарушениях правил безопасности при работе с газом. 10 января 2012 Repubblica RadioTV

Путин нашел россиянам внешних врагов Заявив о том, что российская оппозиция действует в угоду Западу, и в частности США, Владимир Путин на самом деле прибегнул к использованию старинного приема советской пропаганды, - убежден корреспондент Repubblica RadioTV. По его мнению, помня о том, что у многих россиян до сих пор выработан «условный рефлекс» на внешних врагов, Путин фактически объявил оппозиционеров предателями родины. 9 декабря 2011 Repubblica RadioTV

Украина скатывается к диктатуре сталинской закваски В интервью Repubblica RadioTV бельгийский философ и инициатор ходатайства об освобождении Юлии Тимошенко Даниель Сальваторе Шиффер отметил, что, по его мнению, сегодня Украина возвращается к советской диктаторской форме управления. Он убежден, что наглядным примером этому служит суд над Юлией Тимошенко, которая воплощает в себе чуждый сталинизму образ современного демократа. 19 октября 2011 Repubblica RadioTV

Берлускони лично поздравит своего русского друга Владимира Как стало известно Repubblica RadioTV, Сильвио Берлускони лично поздравит своего друга Владимира Путина с днем рождения. По неофициальным данным, для этого он летит в Москву с частным визитом. Тем не менее, отмечает итальянский корреспондент, вполне вероятно, что в Москве его никто не ждет. 7 октября 2011 Repubblica RadioTV

Путин станет влиятельнее Ленина Выдвижение премьер-министра России на пост президента может обернуться для страны началом настоящей «эпохи Путина». Более того, по мнению корреспондента Repubblica RadioTV, в случае возвращения в Кремль Владимир Путин может стать более влиятельным политиком в истории России, чем Сталин и Ленин. 26 сентября 2011 Repubblica RadioTV