Криминальные хроники Рио Съемочная группа одного из российских телеканалов приехала в Бразилию, чтобы снять документальный фильм об «уличных войнах» в Рио-де-Жанейро. 11 октября 2010 Rede Record

Массовое побоище на музыкальном фестивале Один человек погиб и десять получили ранения в результате нападения группы скинхедов на зрителей, пришедших на рок-фестиваль «Торнадо» в Челябинской области. 31 августа 2010 Rede Record

Любовь и ненависть в стиле Голливуда Полиция Лос-Анджелеса приступила к рассмотрению жалобы российской певицы Оксаны Григорьевой, которая обвиняет своего бывшего бойфренда известного актера Мела Гибсона в рукоприкладстве. 19 июля 2010 Rede Record

Сексуальный шпионаж закончился неудачей Бывший муж Анны Чапман заявил, что его экс-супруга знала только сексуальные секреты, сообщает телеканал Rede Record. 12 июля 2010 Rede Record

Предложение руки и сердца в прямом эфире RT Во время прямого эфира телеканала Russia Today корреспондент телеканала Al Jazeera English Нив Баркер сделал предложение ведущей RT Анне Федоровой. 25 мая 2010 Rede Record

В случае ядерной угрозы москвичам есть где спрятаться! Продукты Холодной войны продолжают держаться в секрете. Корреспондент телеканала Rede Record посетил единственный в Москве открытый для посетителей ядерный бункер на «Таганке». 9 декабря 2009 Rede Record

Россия вымирает? Демографический кризис может пресечь стремления России прорваться в экономические лидеры, передает телеканал Rede Record, отмечая, что через 40 лет население страны может уменьшиться на 40 миллионов человек. 8 декабря 2009 Rede Record

Россия - третий загрязнитель окружающей среды в мире 80 миллиардов тонн мусора скопила Россия на своей территории, сообщает телеканал Rede Record в своем репортаже о неразвитости системы промышленной рециркуляции отходов в России. 25 ноября 2009 Rede Record

Девчонки победят терроризм! В одной из московских военных школ в спартанских условиях учатся… одиннадцатилетние девочки, сообщает телеканал Rede Record. 4 ноября 2009 Rede Record