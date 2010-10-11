Rede Record
Криминальные хроники Рио
Съемочная группа одного из российских телеканалов приехала в Бразилию, чтобы снять документальный фильм об «уличных войнах» в Рио-де-Жанейро.
Массовое побоище на музыкальном фестивале
Один человек погиб и десять получили ранения в результате нападения группы скинхедов на зрителей, пришедших на рок-фестиваль «Торнадо» в Челябинской области.
Любовь и ненависть в стиле Голливуда
Полиция Лос-Анджелеса приступила к рассмотрению жалобы российской певицы Оксаны Григорьевой, которая обвиняет своего бывшего бойфренда известного актера Мела Гибсона в рукоприкладстве.
Сексуальный шпионаж закончился неудачей
Бывший муж Анны Чапман заявил, что его экс-супруга знала только сексуальные секреты, сообщает телеканал Rede Record.
Предложение руки и сердца в прямом эфире RT
Во время прямого эфира телеканала Russia Today корреспондент телеканала Al Jazeera English Нив Баркер сделал предложение ведущей RT Анне Федоровой.
В случае ядерной угрозы москвичам есть где спрятаться!
Продукты Холодной войны продолжают держаться в секрете. Корреспондент телеканала Rede Record посетил единственный в Москве открытый для посетителей ядерный бункер на «Таганке».
Россия вымирает?
Демографический кризис может пресечь стремления России прорваться в экономические лидеры, передает телеканал Rede Record, отмечая, что через 40 лет население страны может уменьшиться на 40 миллионов человек.
Россия - третий загрязнитель окружающей среды в мире
80 миллиардов тонн мусора скопила Россия на своей территории, сообщает телеканал Rede Record в своем репортаже о неразвитости системы промышленной рециркуляции отходов в России.
Девчонки победят терроризм!
В одной из московских военных школ в спартанских условиях учатся… одиннадцатилетние девочки, сообщает телеканал Rede Record.
Националистов в России не преследуют
Более 400 человек стали жертвами расовой ненависти в России в последние годы, сообщает телеканал Rede Record в своем сообщении о разгуле ксенофобии в стране.