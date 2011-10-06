Россию обвиняют в меркантильности После того как Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании по сирийскому вопросу, в их адрес посыпались критические высказывания. В частности, Москву и Пекин обвиняют в том, что они, в первую очередь, заинтересованы в Сирии как в рынке сбыта оружия. 6 октября 2011 Rede Globo

Медведев пообещал навести порядок в авиации Президент России потребовал кардинальных изменений в области гражданской авиации. При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что если безопасность полетов не повысится, то многие компании будут закрыты, и Россия начнет импортировать самолеты. 9 сентября 2011 Rede Globo

Cоветские самолеты падают чаще других Российские авиакомпании продолжают использовать самолеты советских времен, несмотря на то что сейчас они имеют самые высокие показатели аварийности. При этом корреспондент Rede Globo отмечает, что, придя к власти, Дмитрий Медведев обещал вывести устаревшие машины из эксплуатации. 8 сентября 2011 Rede Globo

Поклонницы премьера идут в наступление Группа сторонниц Владимира Путина устроила акцию в поддержку премьера. Девушки мыли машины в… бикини. Их цель, отмечает телеканал Rede Globo, - донести до избирателей, что Владимир Путин - именно тот человек, который сможет «отмыть» Россию. 24 июля 2011 Rede Globo

Медведев заразил молодежь своим танцем Группа московской молодежи собралась у кремлевских стен, чтобы потанцевать в стиле а-ля Медведев. По мнению телеканала Rede Globo, нынешний президент страны импонирует молодежи больше, чем премьер. 19 мая 2011 Rede Globo

Россия ограничила ввоз бразильского мяса Россельхознадзор ввел временные ограничения на импорт бразильского мяса. Решение было принято, после того как российская комиссия провела инспекцию некоторых мясохладокомбинатов этой страны. 3 мая 2011 Rede Globo

Дмитрий Медведев станцевал на вечеринке Видеоролик, на котором Дмитрий Медведев танцует под песню группы «Комбинация», стал одним из самых часто просматриваемых в Интернете, сообщает телеканал Rede Globo. Президент страны прокомментировал видео, отметив, что это была встреча выпускников. 21 апреля 2011 Rede Globo

Российский класс под бразильскую самбу Тренер непобедимой российской команды по синхронному плаванию Татьяна Покровская не держит в секрете причину успеха своих подопечных. Она с удовольствием делится опытом с бразильскими синхронистками. Особенно когда обе команды тренируются бок о бок. 5 апреля 2011 Rede Globo

В теракте в Домодедово подозревают Доку Умарова Главное подозрение в совершении теракта в Домодедово падает на группировку Доку Умарова, сообщает корреспондент Rede Globo. При этом телеканал отмечает, что российские службы безопасности были предупреждены о возможном теракте. 26 января 2011 Rede Globo

Взрыв в Домодедово может лишить Путина голосов Корреспондент телеканала Rede Globo считает, что взрыв в аэропорту Домодедово может подорвать доверие россиян к властям и снизить шансы Владимира Путина на победу на президентских выборах 2012 года. 25 января 2011 Rede Globo