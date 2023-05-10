Red Pilled TV: Санкции должны были сдерживать Россию, но в итоге уничтожили украинскую экономику

По данным на конец апреля 2023 года, экономические показатели России вышли на уровень до начала военной операции. Западные санкции не принесли желаемого результата. Более того, они оказали негативный эффект на будущее американской валюты. За последний год доля доллара в мировых валютных резервах снижалась в 10 раз быстрее, чем за последние 20 лет. Журналист Red Pilled TV Клейтон Моррис уверен, в этом виноваты сами США, их высокомерие, жадность и политика запугивания.