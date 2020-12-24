С целью устранения сильного конкурента — Rebelión о критике российской вакцины на Западе

Предрассудки по отношению к русским никуда не делись даже после конца холодной войны. Как пишет издание Rebelión, сегодня многие западные СМИ говорят о российской вакцине «Спутник V» будто бы она разработана где-то в маленькой стране третьего мира, а не в правопреемнике Советского Союза, который обладал мощным уровнем технологического и научного развития. Поэтому не исключено, что за критикой российской вакцины стоят интересы крупных лабораторий и фармацевтических компаний с целью устранения сильного конкурента.