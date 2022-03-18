Американская журналистка: Запад обрушился на Россию, но молчит о нацистах и роли США на Украине

Западная Украина поддержала нацистов, а представители западных СМИ отказываются признавать факты и слепо верят линии Белого дома, заявила в эфире Real America’s Voice журналист Лара Логан, которая освещает различные конфликты 35 лет. Власти и СМИ США не договаривают и о финансировании НАТО батальона «Азов», и о той роли, которую сыграла в украинском кризисе Америка. По словам журналистки, это напоминает ситуацию, когда ты либо соглашаешься с методичками демократов по поводу всего на свете, либо тебя объявляют нацистом.