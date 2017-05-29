Президент США, выступая перед семьями военных на авиабазе США в Италии, назвал канадского премьер-министра Джастином из Канады. Это стало поводом для многочисленных шуток в интернете. Например, пользователи Twitter предположили, что Трамп имел в виду поп-звезду Джастина Бибера.

Слухи о цензуре на «Общественном телевидении» назвали «враньем»

Как сообщает The Raw Story, передача «Социальная сеть» с шуточным сюжетом о разводе Владимира Путина не попала в эфир «Общественного телевидения России». Ведущие программы собираются увольняться, а генеральный директор телеканала объяснил, что выпуск просто не был хорошо подготовлен.