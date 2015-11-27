МИД Италии: Россия сделала передачу власти в Сирии возможной Как бы парадоксально это ни звучало, но передача политической власти в Сирии стала возможной именно благодаря вмешательству России. Так считает министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони. В интервью телеканалу Rai Uno он отметил, что теперь участие России стало основополагающим фактором в решении сирийского кризиса, а конфликт с Турцией поставил этот процесс под угрозу. 27 ноября 2015 Rai Uno

Итальянский депутат предложил «оплатить санкциями» сбитый самолет Италия должна разрядить обстановку, сложившуюся после того, как Турция сбила российский бомбардировщик, и первой предложить снять с России санкции. Так считает депутат парламента Алессандро Ди Баттиста. В эфире телеканала Rai Uno он отметил, что эти санкции были введены исключительно из-за требований со стороны США и крайне невыгодны итальянской экономике. 26 ноября 2015 Rai Uno

Российские зоологи учат летать журавлят с помощью дельтаплана На полуострове Ямал зоологи приютили оставшихся сиротами журавлят. Чтобы птицы выросли полноценными обитателями тундры, ученые обучают их летать с помощью дельтаплана. Когда журавли окрепнут, они будут жить в заповеднике вместе с другими представителями своего вида, сообщает корреспондент Rai Uno. 28 августа 2012 Rai Uno

Партнерство с Россией поможет Италии преодолеть кризис Россия и Италия намерены и дальше укреплять двустороннее сотрудничество, заявил на встрече с Дмитрием Медведевым итальянский премьер Марио Монти. Как отмечает Rai Uno, налаживание стратегического партнерства с Москвой может помочь Риму вновь встать на путь экономического роста. 23 июля 2012 Rai Uno

Итальянский премьер надеется на укрепление связей с Россией Премьер-министр Италии Марио Монти встретился со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. В ходе переговоров обсуждались темы экономического, торгового и стратегического сотрудничества. Кроме этого, в понедельник итальянский политик планирует провести встречу с Владимиром Путиным. 23 июля 2012 Rai Uno

Eni готова предложить «Роснефти» сотрудничество в Европе Итальянский концерн Eni и российский нефтяной гигант «Роснефть» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому компании будут совместно осваивать шельфы Баренцева и Черного морей. По словам гендиректора Eni Паоло Скарони, компания также намерена сотрудничать с «Роснефтью» и за пределами России. 22 июня 2012 Rai Uno

Оппозиция выбрала тактику «мелких уколов» власти Российская оппозиция выбрала тактику «мелких уколов» власти, убежден корреспондент итальянского телеканала Rai Uno. Именно поэтому, по его словам, она организует многочисленные мирные акции протеста, флешмобы и прогулки в различных уголках столицы. 24 мая 2012 Rai Uno

Задержаны более 30 участников нового лагеря «ОккупайАбай» Сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 участников акции «ОккупайАбай», собравшихся накануне в парке на одной из площадей в центре Москвы. Как сообщает корреспондент Rai Uno, среди арестованных - и один из лидеров оппозиции Илья Яшин. 17 мая 2012 Rai Uno

Оппозиция ответила на задержания тихим протестом Активисты российской оппозиции отреагировали на задержание полицией ряда своих лидеров «почти безмолвным» протестом, передает корреспондент Rai Uno. По его мнению, в отличие от западных коллег, российские оппозиционеры, организовавшие палаточный лагерь на Чистых прудах, предпочли бунтарству путь мирного протеста. 14 мая 2012 Rai Uno

Волонтеры провели генеральную уборку Байкала Несколько сотен добровольцев провели субботник по уборке льда озера Байкал. Как сообщает корреспондент Rai Uno, таким образом они пытаются привлечь внимание местных властей к проблеме загрязнения крупнейшего в мире источника пресной воды. 10 апреля 2012 Rai Uno