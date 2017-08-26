RV: госсекретарь Ватикана рассказал о встрече с Путиным и впечатлении от Храма Христа Спасителя

Кардинал Святого престола Пьетро Паролин назвал свой визит в Россию «полезным, интересным и конструктивным» и отметил, что Папа Римский также удовлетворён его результатами. Во время своей поездки госсекретарь Ватикана встретился с российским президентом, с которым обсудил, в том числе, гуманитарные аспекты конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, а также посетил Храм Христа Спасителя в Москве, сообщает Radio Vatican.