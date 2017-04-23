Radio Praha
Radio Praha: в ответ на российские учения Чехия отправит в Прибалтику три самолёта
Россия собирается провести совместные с Белоруссией учения, которые беспокоят страны НАТО. Чехия видит в России реальную угрозу для своего государства, и поэтому участвует в укреплении восточных рубежей альянса: 112 чешских солдат прошли трёхмесячные учения в Литве, а в 2018 году патрулировать воздушное пространство Прибалтики отправятся три чешских самолёта, пишет Radio Praha.
Radio Praha: Чехии нужны не все украинцы, а лишь сантехники и слесари
Чешским фирмам остро не хватает работников средней и низшей квалификации. Чтобы заполнить эту нишу, правительство хочет пригласить украинцев, сообщает Radio Praha. Последние уже штурмуют чешский рынок труда: с конца 2015 года власти выдали всего 15 разрешений выпускникам вузов; в то же время по техническим специальностям планируется трудоустроить 5 000 украинцев.
Чехия испугалась «вторжения» российского военного ансамбля
Каждый год гастроли ансамбля песни и пляски имени Александрова собирали в Чехии полные залы, однако сейчас их турне не вызывает массового восторга. Как сообщает Radio Praha, чешское общество раскололось: многие считают, что артисты являются в первую очередь военными «вражеской армии», которые ведут «гибридную войну».
RP: Чешского дипломата, призвавшего сжигать русских, решили не наказывать
В отношении чешского дипломата Вацлава Бартушки, призвавшего сжигать «русских солдат» на Украине, уголовное дело не будет возбуждено. По словам прокурора, в его заявлении не усматривается состав преступления, передает Radio Praha.
Radio Praha: В Москве Земан представлял ЕС, хотя его об этом и не просили
После долгих дискуссий президент Чехии Милош Земан все-таки приехал в Москву на празднование Дня Победы, но не присутствовал на грандиозном военном параде, сообщает Radio Praha. Земан оказался самым уступчивым из европейских лидеров и в интервью заявил, что ЕС может отменить антироссийские санкции до конца года.
Милош Земан: Яценюк переворачивает историю Второй мировой с ног на голову
Чешский президент Милош Земан раскритиковал недавнее заявление Арсения Яценюка о «советском вторжении на Украину и в Германию», сообщает Radio Praha. По мнению лидера Чехии, эти слова украинского премьера представляют собой попытку перевернуть историю Второй мировой войны с ног на голову.