Radio Praha: в ответ на российские учения Чехия отправит в Прибалтику три самолёта Россия собирается провести совместные с Белоруссией учения, которые беспокоят страны НАТО. Чехия видит в России реальную угрозу для своего государства, и поэтому участвует в укреплении восточных рубежей альянса: 112 чешских солдат прошли трёхмесячные учения в Литве, а в 2018 году патрулировать воздушное пространство Прибалтики отправятся три чешских самолёта, пишет Radio Praha. 23 апреля 2017 Radio Praha

Radio Praha: Чехии нужны не все украинцы, а лишь сантехники и слесари Чешским фирмам остро не хватает работников средней и низшей квалификации. Чтобы заполнить эту нишу, правительство хочет пригласить украинцев, сообщает Radio Praha. Последние уже штурмуют чешский рынок труда: с конца 2015 года власти выдали всего 15 разрешений выпускникам вузов; в то же время по техническим специальностям планируется трудоустроить 5 000 украинцев. 25 марта 2016 Radio Praha

Чехия испугалась «вторжения» российского военного ансамбля Каждый год гастроли ансамбля песни и пляски имени Александрова собирали в Чехии полные залы, однако сейчас их турне не вызывает массового восторга. Как сообщает Radio Praha, чешское общество раскололось: многие считают, что артисты являются в первую очередь военными «вражеской армии», которые ведут «гибридную войну». 17 октября 2015 Radio Praha

RP: Чешского дипломата, призвавшего сжигать русских, решили не наказывать В отношении чешского дипломата Вацлава Бартушки, призвавшего сжигать «русских солдат» на Украине, уголовное дело не будет возбуждено. По словам прокурора, в его заявлении не усматривается состав преступления, передает Radio Praha. 12 июля 2015 Radio Praha

Radio Praha: В Москве Земан представлял ЕС, хотя его об этом и не просили После долгих дискуссий президент Чехии Милош Земан все-таки приехал в Москву на празднование Дня Победы, но не присутствовал на грандиозном военном параде, сообщает Radio Praha. Земан оказался самым уступчивым из европейских лидеров и в интервью заявил, что ЕС может отменить антироссийские санкции до конца года. 12 мая 2015 Radio Praha