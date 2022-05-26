Замглавы МИД Польши пообещал накормить Африку украинским зерном

Москва заинтересована в том, чтобы украинское и российское зерно не попало к тем, кто в нём нуждается и хочет разжечь новые конфликты и проблемы в других частях мира, уверен замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. В интервью Radio Plus он заявил, что Варшава не будет ждать соответствующих шагов Брюсселя и уже сама договаривается с американцами о предотвращении голода в Африке путём вывоза через польскую территорию украинского зерна.