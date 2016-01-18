Поставки российского вооружения в Фиджи вызвали беспокойство среди местных оппозиционеров, сообщает Radio New Zealand. По мнению новозеландского аналитика Пола Бьюкенена, в этих поставках, помимо оружия для фиджийских миротворцев, может содержаться оборудование для разгона народных протестов.

Дмитрий Рогозин поддержал идею вернуть Сталинград на карту России

В микроблоге Twitter Дмитрий Рогозин высказался за переименование Волгограда обратно в Сталинград ради «сталинградцев», сообщает Radio New Zealand. Именно им - жителям города - и принадлежит право это решить. Об этом заявил ранее президент Путин, предложив провести в городе референдум по этому вопросу.