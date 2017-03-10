В Санкт-Петербурге прямо на глазах у полиции с выставки ювелирных изделий был похищен крупный якутский бриллиант. Как оказалось, за преступлением стояли участники китайской группировки «Розовые панды», специализирующиеся на краже драгоценностей по всему миру, пишет Radio Free Asia.

RFA: Россияне негодуют из-за китайских химзаводов на Дальнем Востоке

На недавнем Восточном нефтегазовом форуме одна китайская компания заявила о своих планах инвестировать 13 миллиардов долларов в строительство двух химических заводов на российском Дальнем Востоке, сообщает Radio Free Asia. Многих россиян это предложение возмутило – они полагают, что, исчерпав все ресурсы у себя в стране и устроив там настоящую экологическую катастрофу, теперь китайцы обратили внимание на соседние территории.