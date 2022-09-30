Швейцарский разведчик: за взрывом на российских газопроводах могут стоять американцы

Диверсия на «Северных потоках» проведена с большим размахом, однако Россию из числа подозреваемых можно сразу исключить, уверен бывший сотрудник швейцарской разведки Жак Бо. Как рассказал он в эфире Radio Courtoisie, цель диверсантов была очевидна — надолго прекратить поставку российского газа Германии, и как раз в этом заинтересованы США, против которых есть «доктринальные и политические улики».