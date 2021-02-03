Radio Łódź

Глава МИД Польши: Варшава была изначально против «Северного потока — 2», поскольку он вносит раздор в отношения между странами Европы

Несмотря на международную реакцию Берлин не перестал воспринимать Москву в качестве надёжного бизнес-партнёра, и намерен любой ценой завершить строительство «Северного потока — 2», заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В интервью Radio Lodz, он отметил, что проект лишь вызывает разногласия между странами Европы и подчеркнул намерение Польши стоять на страже трансатлантического единства, естественно, при поддержке США.