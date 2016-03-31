Rabble.ca
Rabble: Почему наши американские союзники столь противоречиво ведут себя относительно ИГ и что это означает для Канады?
По заявлениям Вашингтона складывается впечатление, что террористы в Сирии для США предпочтительнее, чем действующий президент Башар Асад, пишет Дэвид Клименага в статье для rabble.ca. Поэтому Канаде стоит задуматься, нужно ли ей присоединяться к возглавляемой американцами коалиции, в которую входят также «ненадежные партнеры-исламисты» вроде Саудовской Аравии и Турции, подчеркивает автор.
Американских журналистов поймали на вранье о «сочинских хакерах»
Репортаж NBC про то, что у прибывающих в Сочи гостей немедленно взламывают телефоны и компьютеры, — чушь, уверен обозреватель канадского сайта Rabble.ca. Авторы показали полное незнание того, как функционирует интернет, а целью сюжета могло быть желание напугать американцев, слепо доверяющим СМИ, предполагает эксперт.