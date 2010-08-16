RTL (Хорватия)
Безальтернативное эмбарго
У России не осталось другого выбора, кроме как запретить экспорт пшеницы: пожары уничтожили миллионы гектаров зерна. И пока огонь продолжает полыхать, другие страны, в том числе США, приходят на помощь.
К дыму от пожаров может добавиться радиация
Площадь пожаров сократилась. Однако в России появился новый источник опасности - горящие леса Брянской области. Если там огонь подберется к зараженным в 1986 году территориям, то в месте с дымом в воздух поднимутся радиоактивные частицы.
Туристы боятся возвращаться домой
Густой смог, окутавший Москву, нарушил воздушное сообщение. Но некоторых туристов из России задержка самолета не слишком расстраивает: возвращаться домой им просто страшно.
Жизнь в Москве невыносима
Пожары превращают жизнь россиян в сущее мучение. Одни потеряли в пламени жилье, другие, как, например, жители столицы, задыхаются от дыма.
Мародеры и поджигатели осложняют борьбу с огнем
Борьбе с огнем в России не видно конца. Каждый день возникает до 300 новых пожаров, а ветер лишь усугубляет положение. Помимо этого жители сами стали поджигать свои дома, чтобы получить компенсацию.
Путин снова в седле
Накануне встречи с президентом Януковичем Владимир Путин посетил Международное байк-шоу. Как и положено участнику такого мероприятия, на мотоцикле.
«Дружба-Адрия» - за и против
Премьер-министр Хорватии пять лет назад высказывалась категорически против нефтепровода «Дружба-Адрия». Теперь она стала его рьяной сторонницей.