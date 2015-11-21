В результате захвата отеля Radisson в столице Мали погибли, по крайней мере, 27 человек, передает RTE. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что жертвами теракта стали, в том числе, и российские граждане.

Осведомленность России о Сноудене беспокоит США

Госсекретарь США Джон Керри отметил, что был бы «серьезно обеспокоен», если Китай или Россия располагали заранее данными о пункте назначения Эдварда Сноудена, сообщает RTÉ. По данным канала, известный разоблачитель в Москве так и не сел в самолет, на котором должен был отправиться на Кубу.