Puls Biznesu: зелёный свет «Турецкому потоку» в Софии восприняли как предательство С запуском «Турецкого потока» Болгария теряет роль балканского дистрибьютора природного газа, поступающего из России, пишет портал Puls Biznesu. Поэтому в настоящий момент главной целью премьер-министра Болгарии Бойко Борисова является подключение его страны к этой магистрали. Ранее болгарский политик приложил немало сил, чтобы блокировать любые совместные проекты с Россией. А присоединение к газопроводу Греции и Италии было воспринято им как предательство со стороны ЕС, напоминает издание. 31 июля 2017 Puls Biznesu

Puls Biznesu: Джордж Фридман связал будущее России с ценами на нефть Кем бы ни был преемник Владимира Путина, в будущем ему наверняка придётся использовать те же приёмы, что и нынешнему российскому лидеру, уверен американский политолог Джордж Фридман. Впрочем, для начала российской экономике предстоит пережить кризис, связанный с падением цен на нефть, который уже привёл к масштабным протестам. При этом Фридман подчеркнул, что не уверен, имеют ли эти протестные выступления «демократический» характер. 19 апреля 2017 Puls Biznesu