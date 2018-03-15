Путин на самом деле популярен в России, но государственные СМИ раздувают его образ до комичного культа личности, пишет Public Radio International. Российские спортсмены на самом деле достойны высших наград, но они оказались замешаны в допинговом скандале, поскольку им мало обычных побед, продолжает автор статьи. В итоге из-за такой чрезмерности настоящие достижения России в самых разных сферах обесцениваются.

Public Radio International: В Киеве теперь каждый может оказаться на месте Ленина

В Киеве постамент, на котором когда-то стоял памятник Ленину, до тех пор пока его не опрокинули во время уличных протестов 2013 года, превратился в арт-инсталляцию, сообщает Public Radio International. Теперь каждый может взойти на пьедестал и таким образом подняться на высоту, до декоммунизации доступную только вождю пролетариата.