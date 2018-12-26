Psychology Today: в объятия «российской пропаганды» американцев толкнуло одиночество

Хотя «манипуляции» Москвы с соцсетями были направлены на интернет-пользователей и из США, и из Европы, и из стран бывшего СССР, сильнее всех подвержены «российской пропаганде» оказались американцы. Как утверждает эксперт София Москаленко в Psychology Today, готовность слепо верить «российским троллям» объясняется масштабным одиночеством американцев и отсюда их чрезмерной зависимостью от соцсетей.