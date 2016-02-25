Prensa Latina: Эрдоган сожалеет, что Россия потеряла «такого друга, как Турция» Как сообщает Prensa Latina, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сожалеет об ухудшении российско-турецких связей из-за инцидента с Су-24. Он также выразил надежду на восстановление отношений Анкары с Москвой. 25 февраля 2016 Prensa Latina

Владимир Путин: Расширение БРИКС - дело времени Вопрос о расширении состава БРИКС пока не стоит, заявил президент России в интервью Prensa Latina. Этому форуму необходимо в первую очередь наладить уже созданные форматы сотрудничества, подчеркнул Владимир Путин. Однако в перспективе сближение Аргентины и других ведущих развивающихся стран с группой - залог поэтапного расширения БРИКС. 11 июля 2014 Prensa Latina

Венесуэла благодарна России за улицу Чавеса Во время визита в Москву председатель парламента Венесуэлы Диосдадо Кабельо поблагодарил российское правительство за то, что в России помнят об Уго Чавесе и даже назвали в его честь одну из московских улиц. Венесуэльцы особо тронуты тем, что улица Чавеса появилась на карте уже сейчас, а не через 10 лет, как следовало бы по закону. 6 октября 2013 Prensa Latina

Россия защитит сирот от однополых семей Вице-премьер России Ольга Голодец пообещала защитить сирот от передачи «родителям» нетрадиционной ориентации, сообщает Prensa Latina. Заявление последовало после легализации однополых браков во Франции, с которой у РФ давно существует договор об усыновлении. 1 июня 2013 Prensa Latina

Медведев: Куба дорога сердцу почти любого россиянина Отношения России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна носят не конъюнктурный характер, это зона стратегического интереса. Об этом российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в интервью кубинскому информагентству «Пренса Латина» в ходе своего визита на Остров свободы. 23 февраля 2013 Prensa Latina