Pravý prostor: «освобождение» Праги стало началом тоталитарной советской оккупации

Освобождение Праги от нацистской оккупации в мае 1945-го фактически стало предвестником тоталитарной «советской оккупации» бывшей Чехословакии и стран Восточной Европы, пишет чешский информационный портал правого толка Pravý prostor. Всюду, куда ступал советский солдат, приходил НКВД и создавались просоветские коммунистические правительства с «иллюзией демократии» для успокоения Запада, подчёркивается в статье.