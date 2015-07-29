Prague Post: Командира полка «Азов» пригласили выступить в Брюсселе Командира полка «Азов», народного депутата Украины Андрея Билецкого пригласили в Брюссель выступить в Европарламенте. Об этом сообщил депутат Европарламента от Чехии Яромир Штетина. По мнению Штетины, чтобы разрешить конфликт на Украине, нужно вести диалог с добровольческими батальонами. 29 июля 2015 Prague Post

Президент Чехии: Санкции с России снимут максимум через год Президент Чехии уверен, что санкции с России скоро снимут. Милош Земан также пообещал сделать все, чтобы ниши на российском рынке, которые раньше занимали чехи, не захватили конкуренты из Германии, Франции или США. Он заявил, что главное для него в сотрудничестве с Кремлем – возможность обеспечить Чехии рынки и сократить в стране безработицу, а не прошлое его собеседника. 9 февраля 2015 Prague Post

Президент Чехии напомнил недовольным украинистам о «подвигах» Бандеры Глава Чешской Республики ответил на критику за нелестный отзыв о Степане Бандере, которому Виктор Ющенко присвоил звание национального героя. Милош Земан напомнил, что Бандера собирался убить всех поляков в возрасте от 16 до 60 лет, но Prague Post отмечает, что сами поляки осуждают, но принимают УПА как часть украинской идентичности. 9 января 2015 Prague Post

Маккейн собрался размещать ПРО в несуществующей стране Как ответить на действия России в Крыму? Построить ПРО в Чехословакии – предложил недавно Джон Маккейн. И это уже далеко не первый раз, когда американский сенатор и бывший кандидат в президенты вспоминает эту давно не существующую страну, сетует Prague Post. 24 марта 2014 Prague Post