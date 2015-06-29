Prague Daily Monitor
Историк Зубов: Из-за Путина весь мир смотрит на россиян как на бандитов
По мнению историка Андрея Зубова, уволенного из МГИМО за критику присоединения Крыма, «путинская пропаганда» несет в себе опасность для России и всего мира. В интервью Prague Daily Monitor ученый рассказал, что намерен побороться за российскую молодежь и научить ее «ценить свободу». Он считает, что за 15 лет у власти Путин наделал «больше глупостей», чем все его предшественники, и именно из-за его политики на россиян смотрят «как на бандитов».
Россия расплатилась по долгам советского прошлого
Россия вернула Чехии старый долг СССР в размере 6,5 миллиона долларов. Задолженность погашалась поставками промышленной продукции российского производства и частично денежными средствами. Кроме того, Россия рассчиталась со Словакией, Черногорией и Финляндией, сообщает Prague Daily Monitor.
Чехи опасаются «понаехавших» русских, но любят их деньги
На сегодня число людей, эмигрировавших из РФ в Чехию, достигло 33 000 человек, пишет Prague Daily Monitor. А если на предстоящих выборах победит социал-демократ Ян Младек, то получить визу россиянам станет еще проще. Многие опасаются «засилья» русских, хотя и признают, что их деньги помогают экономике страны.
МИД Чехии вступился за участников митинга в память о событиях 1968 года
Удивление у чешского МИДа вызвала реакция российских властей на мирную акцию в Москве в память о событиях 1968 года. Как сообщает Prague Daily Monitor, несколько человек вышли на Красную площадь в воскресенье, день в день с такой же акцией протеста против оккупации Чехословакии 45 лет назад, но были задержаны.
Министра юстиции Чехии хотят судить за экстрадицию россиянина
Побаиваясь мести со стороны русской мафии, волгоградский предприниматель Тарубаров искал убежище в Чехии, передает чешское издание Prague Daily Monitor. Однако он был экстрадирован обратно на родину. Его сын подал в суд на министра юстиции Чехии, так как считает решение противозаконным.