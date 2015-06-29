Историк Зубов: Из-за Путина весь мир смотрит на россиян как на бандитов По мнению историка Андрея Зубова, уволенного из МГИМО за критику присоединения Крыма, «путинская пропаганда» несет в себе опасность для России и всего мира. В интервью Prague Daily Monitor ученый рассказал, что намерен побороться за российскую молодежь и научить ее «ценить свободу». Он считает, что за 15 лет у власти Путин наделал «больше глупостей», чем все его предшественники, и именно из-за его политики на россиян смотрят «как на бандитов». 29 июня 2015 Prague Daily Monitor

Россия расплатилась по долгам советского прошлого Россия вернула Чехии старый долг СССР в размере 6,5 миллиона долларов. Задолженность погашалась поставками промышленной продукции российского производства и частично денежными средствами. Кроме того, Россия рассчиталась со Словакией, Черногорией и Финляндией, сообщает Prague Daily Monitor. 27 декабря 2013 Prague Daily Monitor

Чехи опасаются «понаехавших» русских, но любят их деньги На сегодня число людей, эмигрировавших из РФ в Чехию, достигло 33 000 человек, пишет Prague Daily Monitor. А если на предстоящих выборах победит социал-демократ Ян Младек, то получить визу россиянам станет еще проще. Многие опасаются «засилья» русских, хотя и признают, что их деньги помогают экономике страны. 23 октября 2013 Prague Daily Monitor

МИД Чехии вступился за участников митинга в память о событиях 1968 года Удивление у чешского МИДа вызвала реакция российских властей на мирную акцию в Москве в память о событиях 1968 года. Как сообщает Prague Daily Monitor, несколько человек вышли на Красную площадь в воскресенье, день в день с такой же акцией протеста против оккупации Чехословакии 45 лет назад, но были задержаны. 27 августа 2013 Prague Daily Monitor