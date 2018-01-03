В отличие от поляков жителям Восточной Германии свойственен «нескрываемый глубоко укоренившийся антиамериканизм», пишет Potsdamer Neuste Nachrichten. Поэтому к солдатам из США, прибывшим к ним для устрашения России, они относятся скептически, отмечает немецкое издание.

PNN: немецкий аукцион продаёт статуи Ленина и Сталина за тысячи евро

На аукционе в городе Потсдам на продажу выставили статуи вождей коммунизма, сообщает Potsdamer Neueste Nachrichten. По данным издания, за монументальные статуи Ленина, Сталина, Тельмана и других покупатели из Китая, России и Молдавии готовы отдать тысячи евро.