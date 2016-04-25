Соединенные Штаты не уступят России на Балтийском море, решительно заявляет Post and Courier. В противостоянии с Владимиром Путиным Барак Обама сдал позиции на Украине и в Сирии, но Балтийский регион – регион НАТО. Здесь в игру вступают национальные интересы США, поэтому «агрессивные путинские провокации» встретят «яростный ответ» со стороны Вашингтона, готового защитить своих союзников по альянсу.

США сняли запрет на экспорт американских нефти и природного газа, что дало Вашингтону дополнительный рычаг воздействия на Москву, пишет Post and Courier. Кроме того, с помощью поставок энергоресурсов США намерены ослабить влияние России на Центральную и Восточную Европу.

Эксперт: Затягивание украинского конфликта не нужно ни Западу, ни Путину

Выжидательная тактика в украинском конфликте ошибочна для Запада, считает аналитик Леонид Бершидский. Путин не отступит под натиском санкций, а пассивное промедление Вашингтона и Брюсселя лишь втянет Украину в полномасштабную войну. Невыгодно затягивание противостояния и российскому президенту: чем дальше, тем сложнее ему будет убеждать народ, что оно идет ему на пользу. У Запада есть два варианта: договориться с Путиным или сражаться до последнего, пишет Бершидский на сайте Post and Courier.