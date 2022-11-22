PR: премьер-министр Португалии сомневается в возможности вступления Украины в ЕС

Евросоюз имеет чёткие критерии, выполнение которых требуется для рассмотрения заявки на вступление, — но при этом вопрос о том, как определяется его собственная способность принимать новых членов, остаётся открытым, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта. По его мнению, при нынешнем институциональном и бюджетном устройстве ЕС не в состоянии оправдать возложенных на него ожиданий и не готов принимать в свои ряды какие-то новые государства, включая Украину, сообщает Portugal Resident.