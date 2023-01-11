Portal i.pl

Portal i: министр обороны Польши укрепит восточный фланг, чтобы защитить от России «каждый кусочек» своей страны

Польша намерена бороться за каждый кусочек своей территории, поэтому она делает ставку на размещение значительных вооружённых сил именно на востоке страны, где находится её «главная линия безопасности и независимости», уверен министр обороны Польши Мариуш Блащак. В беседе с Portal i он рассказал про свою цель: создать армию из 300 тыс. солдат, которая в случае необходимости не только отпугнёт противника, но и будет в состоянии защитить свою страну.