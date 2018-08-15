Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća

Хорватский эксперт: США пожинают плоды холодной войны, которая так и не закончилась

Встреча президентов России и США в Хельсинки «разрядила» обстановку для начала реальных переговоров в будущем. Но отношения двух держав до сих пор настолько «отравлены» искусственно раздутой холодной войной, что США ещё долго будут пожинать плоды своей негативной политики, заявил в интервью хорватскому порталу HKV журналист и эксперт по России Зоран Метер. Он также выразил сомнения в том, что Вашингтону удастся помешать реализации проекта «Северный поток — 2».