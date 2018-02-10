Popular Мechanics: Россия разрабатывает собственную сверхтяжёлую ракету Россия приступила к разработке собственной ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, передаёт Popular Мechanics. Переживающая не лучший период своей космической программы, страна демонстрирует желание не отставать от других государств в развитии космической отрасли. 10 февраля 2018 Popular Mechanics

Popular Mechanics: новые русские подлодки взяли на вооружение западные технологии Атомные подводные лодки класса «Борей» переняли конструктивные элементы подводных лодок НАТО, повышающие как эффективность субмарин, так и их способность оставаться незамеченными. Как пишет издание Popular Mechanics, в результате такие подлодки в военное время смогут более надёжно защитить ядерные ракеты от американских и натовских охотников за российскими субмаринами. 14 декабря 2017 Popular Mechanics

Popular Mechanics: российский «летающий монстр» пригодится любой армии мира Новый экраноплан «Чайка» А-050, построить который планируют к 2020—2022 году, впечатлил журналиста научно-популярного журнала Popular Mechanics. Автор статьи подчеркнул несомненную пользу этого необычного летательного аппарата для военных нужд любых вооружённых сил. 25 августа 2017 Popular Mechanics

Popular Mechanics: США отбили у России космический рынок благодаря Илону Маску За последние годы частная американская корпорация SpaceX заметно увеличила долю на глобальном рынке коммерческих космических запусков, пишет Popular Mechanics. В результате, по словам издания, США смогли вернуть в этой сфере позиции, которые были заняты российскими и европейскими компаниями. 14 июля 2017 Popular Mechanics

PM: из-за урезания бюджета России придётся повременить с обновлением армии Popular Mechanics предсказывает серьёзные осложнения в осуществлении программы модернизации российской армии из-за урезания оборонного бюджета. Его планируется сократить на четверть. По информации издания, «затягивать пояса» Россия вынуждена под влиянием западных санкций и продолжающейся рецессии в экономике страны. 17 марта 2017 Popular Mechanics

Popular Mechanics: Россия наводнит океаны «Суррогатами» ЦКБ «Рубин» начало разработку подводного беспилотного аппарата, который сможет имитировать акустические и электромагнитные поля различных подлодок. Как сообщает Popular Mechanics, у этой разработки есть ряд применений – как в мирных, так и в боевых целях. 7 декабря 2016 Popular Mechanics

PM: Русский морской робот оказался близнецом американского После того как в США разработали волновой глайдер, который можно применять как в океанографии, так и в противолодочной обороне, Россия быстро спроектировала собственный роботизированный комплекс «Фугу». Он не только обладает всеми преимуществами своего американского предшественника, но и подозрительно похож на него с точки зрения конструкции, подчеркивает Popular Mechanics. 1 ноября 2016 Popular Mechanics

PopMech: Новый грузовой корабль сэкономит «Роскосмосу» миллионы РКК «Энергия» завершает работу над дизайном совершенно нового космического корабля, который заменит грузовые корабли серии «Прогресс», поставляющие на МКС топливо и продовольствие. Как сообщает Popular Mechanics, новые корабли смогут уменьшить количество вылетов на МКС и тем самым сэкономят «Роскосмосу» массу средств. 23 августа 2016 Popular Mechanics

Popular Mechanics: Москва предложила раскрыть секреты американских спутников Россия планирует создать собственную базу данных наподобие базы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. В ней будет содержаться информация об американских спутниках, пишет Popular Mechanics. Москва уже предложила Вашингтону сотрудничать в космической среде, объединив американскую и российскую базы данных, однако Америка отклонила предложение России. 29 июня 2016 Popular Mechanics

PM: Космическое ноу-хау России – огромная деревянная спичка В России еще с советских времен двигатели ракет-носителей «Союз» воспламеняют с помощью огромной деревянной спички, удивляется Popular Mechanics. Несмотря на технический прогресс российские техники до сих пор верны на первый взгляд незамысловатому устройству, ПЗУ, созданному советскими инженерами в середине прошлого века. 18 марта 2016 Popular Mechanics