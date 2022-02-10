Polskie Radio: Россия — мастер в достижении своих целей, невидимых на первый взгляд

Cуществует очень большая разница между уровнем гарантий, которые Запад предоставляет Украине, и теми, что имеет Польша, будучи членом НАТО, с которым Россия явно не заинтересована развязывать вооружённый конфликт, считает пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин. В беседе с Polskie Radio Białystok он, однако, призывает к предельной осторожности, потому что Россия может и удивить — она зачастую добивается целей, которые известны только ей.