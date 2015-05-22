Касьянов мечтает устроить «исход Путина» и вернуть Крым Украине

В интервью французскому журналу Politique Internationale российский оппозиционер Михаил Касьянов рассказал о своей «мечте изгнать Путина» из Кремля. По его словам, этого можно достичь с помощью массовых протестов, которые вынудят российского президента провести «настоящие выборы». Кроме того, Касьянов признался, что, если его изберут президентом, он обязательно вернет «аннексированный без всякой причины» Крым Украине.