Polen Heute
Польша отказывается ставить памятник замученным красноармейцам
Россия хочет установить в Кракове памятник солдатам РККА, погибшим в польских лагерях смерти в 1919-1921 годах. Польская сторона возмущена: она видит в этом попытку исказить историю и отвлечь внимание от Катыни, сообщает Polen Heute.
Россия угрожает Польше очередным запретом на импорт продуктов
Из-за проблем с сертификацией некоторых продуктов питания Польше грозит запрет на импорт мясной и сырной продукции в Россию. По информации Россельхознадзора, страна производства на товарных упаковках была указана неверно, сообщает Polen Heute.