Польша отказывается ставить памятник замученным красноармейцам

Россия хочет установить в Кракове памятник солдатам РККА, погибшим в польских лагерях смерти в 1919-1921 годах. Польская сторона возмущена: она видит в этом попытку исказить историю и отвлечь внимание от Катыни, сообщает Polen Heute.