Pittsburgh Post-Gazette
Малкин: я вступил в «Команду Путина», чтобы поддержать не только президента
Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинс», комментируя своё недавнее присоединение к движению «Команда Путина», заявил, что сделал это не только ради президента России, сообщает Pittsburgh Post-Gazette. По его словам, он хотел таким образом поддержать весь российский спорт и всю страну.
Pittsburgh Post-Gazette: «российский след» в брексите не даёт британцам покоя
Британцы пытаются выяснить, вмешивалась ли Россия в проведение референдума по поводу выхода Великобритании из Евросоюза. По версии Pittsburgh Post-Gazette, Владимир Путин в любом случае должен быть рад разладу внутри Британии и напряжённости между британцами и европейцами, а также разногласиям в США по поводу избрания Трампа президентом.
Post-Gazette: Опыт Кеннеди поможет США найти подход к русским и чернокожим
Джон Кеннеди в июне 1963 года произвел кардинальный поворот по двум «всепоглощающим вызовам» его президентского срока: по отношениям с русскими и по расовому вопросу, пишет обозреватель Pittsburgh Post-Gazette Эндрю Коэн. По его мнению, сейчас Вашингтону, столкнувшемуся со схожими проблемами, следует взять на вооружение опыт Кеннеди.
PG: Аляска чудом спаслась от жадных и жестоких русских
Русским переселенцам начала позапрошлого века не удалось взять Аляску под контроль потому, что они были слишком заняты пьянством, интригами и обогащением, считает историк Оуэн Уилсон. Прочитав его книгу, в которой говорится о «жестокости и корысти» русских, автор Pittsburg Post-Gazette делает вывод, что Аляска чудом спаслась от России.