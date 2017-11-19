Малкин: я вступил в «Команду Путина», чтобы поддержать не только президента Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинс», комментируя своё недавнее присоединение к движению «Команда Путина», заявил, что сделал это не только ради президента России, сообщает Pittsburgh Post-Gazette. По его словам, он хотел таким образом поддержать весь российский спорт и всю страну. 19 ноября 2017 Pittsburgh Post-Gazette

Pittsburgh Post-Gazette: «российский след» в брексите не даёт британцам покоя Британцы пытаются выяснить, вмешивалась ли Россия в проведение референдума по поводу выхода Великобритании из Евросоюза. По версии Pittsburgh Post-Gazette, Владимир Путин в любом случае должен быть рад разладу внутри Британии и напряжённости между британцами и европейцами, а также разногласиям в США по поводу избрания Трампа президентом. 26 октября 2017 Pittsburgh Post-Gazette

Post-Gazette: Опыт Кеннеди поможет США найти подход к русским и чернокожим Джон Кеннеди в июне 1963 года произвел кардинальный поворот по двум «всепоглощающим вызовам» его президентского срока: по отношениям с русскими и по расовому вопросу, пишет обозреватель Pittsburgh Post-Gazette Эндрю Коэн. По его мнению, сейчас Вашингтону, столкнувшемуся со схожими проблемами, следует взять на вооружение опыт Кеннеди. 8 июня 2015 Pittsburgh Post-Gazette