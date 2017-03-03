Phuket Gazette
Phuket Gazette: пропавшего в море российского туриста спасли рыбаки
Россиянину в Таиланде пришлось провести несколько часов в море после того, как из-за сложных погодных условий он отбился от группы нырявших с масками друзей и не смог самостоятельно добраться до катера. В ходе поисковой операции полиция и военные моряки не смогли его обнаружить, и лишь поздно вечером туриста подобрала рыбацкая лодка, пишет Phuket Gazette.
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Водитель автобуса с российскими туристами в Таиланде намеренно направил его в кювет, когда перед светофором понял, что у него отказали тормоза, сообщает Phuket Gazette со ссылкой на источники в полиции. При этом трое пассажиров серьезно пострадали, им потребовалась госпитализация. Остальным 39 помогли на месте и прислали за ними другой автобус.
Таиландец не променял бы райский Пхукет на холодную Москву
Журналист тайского издания Phuket Gazette побывал в Москве. В российской столице ему понравились архитектура, богатая культура и история. Но неделю спустя он затосковал по тропикам и теплому морю. После этой поездки журналист понял, почему все больше россиян приезжает на остров Пхукет из холодной России.
Культурный отдых россиян пугает тайцев
Тяга к алкогольным напиткам и неумение улыбаться - вот основные причины, которые мешают русским туристам и местным жителям мирно сосуществовать. В этом убежден почетный консул России в провинциях Пхукет, Краби и Панг-Нга, который дал интервью газете Phuket Gazette.