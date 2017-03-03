Phuket Gazette: пропавшего в море российского туриста спасли рыбаки Россиянину в Таиланде пришлось провести несколько часов в море после того, как из-за сложных погодных условий он отбился от группы нырявших с масками друзей и не смог самостоятельно добраться до катера. В ходе поисковой операции полиция и военные моряки не смогли его обнаружить, и лишь поздно вечером туриста подобрала рыбацкая лодка, пишет Phuket Gazette. 3 марта 2017 Phuket Gazette

PG: В ДТП с российскими туристами в Таиланде виноваты отказавшие тормоза Водитель автобуса с российскими туристами в Таиланде намеренно направил его в кювет, когда перед светофором понял, что у него отказали тормоза, сообщает Phuket Gazette со ссылкой на источники в полиции. При этом трое пассажиров серьезно пострадали, им потребовалась госпитализация. Остальным 39 помогли на месте и прислали за ними другой автобус. 28 ноября 2016 Phuket Gazette

Таиландец не променял бы райский Пхукет на холодную Москву Журналист тайского издания Phuket Gazette побывал в Москве. В российской столице ему понравились архитектура, богатая культура и история. Но неделю спустя он затосковал по тропикам и теплому морю. После этой поездки журналист понял, почему все больше россиян приезжает на остров Пхукет из холодной России. 1 января 2014 Phuket Gazette