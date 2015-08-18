Phillip Butler: Голландские следователи - либо дураки, либо негодяи

Расследование катастрофы MH 17 продолжается уже год, но до сих пор нет ни малейших доказательств, что Москва причастна к этой трагедии. Тем более странным выглядит поведение голландских экспертов, которые не позволяют обнародовать все собранные ими свидетельства. По мнению американского журналиста Филипа Батлера, это говорит либо об их глупости, либо о сознательном сокрытии улик с целью обвинить во всем «ужасных русских».