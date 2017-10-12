Филиппины получат пять тысяч автоматов Калашникова и 20 военных грузовиков из России, пишет Philippine Star со ссылкой на заявление президента Родриго Дутерте. Как сообщил министр обороны Филиппин, Москва предоставила Маниле оружие «без каких-либо условий».

PhilStar: визит Дутерте укрепит «сердечные, но скромные» связи с Москвой

Как сообщает The Philippine Star, 22 мая президент Филиппин отправляется в Москву с четырёхдневным «судьбоносным» визитом, в ходе которого он надеется укрепить «сердечные, но довольно скромные по своему масштабу» связи с Россией. В ходе визита Родриго Дутерте встретится с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, а также выступит с речью в МГИМО.