Philadelphia Inquirer: взлетела, и это уже успех — взрыв ракеты Starship не огорчил работников SpaceX

Хотя первый испытательный пуск сверхтяжёлой ракеты Starship завершился её взрывом спустя несколько минут после старта, в разработавшей ракету компании SpaceX испытания всё равно считают успешными, подчёркивает The Philadelphia Inquirer. Как пишет издание, в компании отмечают, что полученные в ходе краткого полёта данные будут использованы для подготовки к следующим испытаниям.