People's World
People’s World: Крах СССР открыл миру звериный оскал капитализма
Звериный капитализм вернулся в мир после распада СССР, пишет портал People’s World. Никто уже не строит светлое будущее, все думают только о личном обогащении. Бедные страны, получавшие ранее помощь от Советского Союза, оказались в катастрофическом» положении. Но идеи революции 1917 года все еще живы и обязательно победят, уверено издание.
Американские коммунисты призвали КПРФ защитить геев
Коммунистка из США Роберта Вуд в своей колонке для издания People’s World призывает российских товарищей по убеждениям поддержать ЛГБТ-сообщество. Гонения на геев сродни фашизму, считает Вуд, и если КПРФ ратует за всеобщее равенство, то партия просто обязана вступиться за угнетаемое меньшинство.