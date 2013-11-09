People’s World: Крах СССР открыл миру звериный оскал капитализма

Звериный капитализм вернулся в мир после распада СССР, пишет портал People’s World. Никто уже не строит светлое будущее, все думают только о личном обогащении. Бедные страны, получавшие ранее помощь от Советского Союза, оказались в катастрофическом» положении. Но идеи революции 1917 года все еще живы и обязательно победят, уверено издание.