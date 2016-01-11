People's Voice: Западные СМИ врут о сирийской кампании России Россия в Сирии успешно борется с террористами, но Вашингтон искажает правду об этой кампании – и поэтому мирное урегулирование конфликта в ближайшем будущем вряд ли произойдет, пишет People's Voice. Между тем российские вооружения достигли такого уровня, что соответствуют – а где-то и превосходят – возможности НАТО, и этот факт снова доказывает, что удары российских сил приходятся по террористам, а не по случайным местным жителям. 11 января 2016 People's Voice

Лавров в Вене Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров опроверг публикации в СМИ о том, что в Вене он обсуждал с коллегами из США, Турции и Саудовской Аравии уход с поста Башара Асада. По мнению автора статьи Стивена Лендмана, полагаться можно лишь на то, что говорит Москва, ведь только «Россия ведет себя искренне и уважает суверенность всех государств». 2 ноября 2015 People's Voice

Война с российской пропагандой в разгаре Американские СМИ хватаются за любую возможность наброситься на Россию с критикой, однако вместо проверки фактов они используют дезинформацию и намеренную ложь, считает писатель и журналист Стивен Лендман. Как он пишет в статье для People's Voice, в условиях информационной войны именно такие действия «лгунов от СМИ» заглушают правду и заставляют людей верить тому, что явно не соответствует истине. 14 октября 2015 People's Voice

People’s Voice: Киев выпрашивает у Госдепа Нобелевскую премию мира Как пишет обозреватель Эрик Зюсс, в сеть просочилось письмо главы Верховной рады американскому дипломату, в котором автор благодарит США за содействие в выдвижении Петра Порошенко на Нобелевскую премию мира и отмечает, что Киеву нужны гарантии того, что украинский президент ее получит. По мнению обозревателя, Украина «столь нагло требует» от Госдепа хотя бы номинации Порошенко на премию, потому что в противном случае Киев может возобновить попытки вернуть Донбасс силой. 30 мая 2015 People's Voice

People's Voice: Американская фабрика наглой лжи обретет новую жизнь Госдеп США раскручивает машину пропаганды и требует выделить на нее все больше средств. По словам американских политиков, эти деньги нужны на «защиту демократии и прав человека». Однако автор статьи для People's Voice Стивен Лендман убежден, что американские власти боятся, что их пропаганда не выдержит конкуренции с RT, который обличает преступные действия США. 7 апреля 2015 People's Voice

People's Voice: Путин и Асад бросают вызов имперскому беззаконию США США развязывают бесконечные конфликты, чтобы получить мировое господство, и ведут человечество к ядерной войне, пишет американский журналист Стивен Лендман. По его словам, только Россия и Сирия продолжают мешать осуществлению империалистических планов Вашингтона. 28 марта 2015 People's Voice

People’s Voice: Президент Чехии не потерпит в своей стране «диктатуры США» Президент Чехии Милош Земан заявил, что Майдан не только не был демократической революцией, но и привел Украину к гражданской войне, пишет Эрик Зюссе для People’s Voice. По мнению автора, Земан дал понять, что если США продолжат свою агрессивную политику на Украине, то Чехия присоединится «к обороне Путина от украинского наступления Обамы», потому что сегодня в роли тирана выступает именно Америка. 5 января 2015 People's Voice

Американский политик: Ссорясь с Россией, США проиграют Китаю Агрессивная внешняя политика США - в том числе принятие санкций против России, обернувшееся сближением Москвы с Китаем - обречена на провал, пишет экс-председатель Либеральной партии США Тимоти Гатто в своей статье для People's Voice. По мнению Гатто, пока Вашингтон вмешивается в различные конфликты ради ресурсов и вкладывает деньги лишь в свою армию, Китай распространяет свое влияние экономическими методами - и становится сильнее, чем США. 21 сентября 2014 People's Voice

Политика США вынуждает Россию и Китай готовиться к мировой войне США недаром вкладывают огромные деньги в военные программы, считает журналист The People's Voice. Страна вовсю разрабатывает биологическое, химическое и ядерное оружие, американские военные базы расположены по всему миру. США готовы к мировой войне, и единственные страны, которые могут их остановить, - это Россия и Китай. 27 июля 2013 People's Voice