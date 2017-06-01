People’s Daily: у России и Китая есть выход из северокорейского кризиса Позиции Москвы и Пекина относительно кризиса на Корейском полуострове схожи — обе страны против военного вмешательства и за дипломатическое урегулирование. Однако, как объясняет аналитик People’s Daily Су Сяохуэй, чтобы обеспечить мирный процесс в регионе, России и Пекину придётся найти убедительные доводы для Пхеньяна, а также проследить за воинственно настроенными Вашингтоном и Токио. 1 июня 2017 People's Daily

People’s Daily: Москва и Пекин заставят США пожалеть о собственном безрассудстве Стремясь разместить ПРО в Южной Корее, США намеренно подрывают стабильность как в Северо-Восточной Азии, так и во всем мире. Это вызывает справедливое негодование России и Китая, пишет People’s Daily. Китайская газета предупреждает, что Вашингтону придется отвечать за последствия своих «безрассудных действий». 4 августа 2016 People's Daily

People’s Daily: В Китае отметили наступающий День России В российском посольстве в Китае состоялся прием в честь Дня России, который страна отпразднует 12 июня. Как сообщает People’s Daily, россиян пришли поздравить многие китайские гости, включая помощника министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлая, отметившего успешное сотрудничество между Пекином и Москвой. 11 июня 2016 People's Daily

People's Daily: Приезд Керри в Москву символизирует успех России в Сирии Двухдневный визит госсекретаря США Джона Керри в Москву – это символ успешности российской операции в Сирии, заявляет китайская People’s Daily со ссылкой на китайских политологов. Так же по некоторым высказываниям американских чиновников можно сделать вывод, что Вашингтон по ряду ключевых политических позиций занял сторону России, пишет орган китайской Компартии. 24 марта 2016 People's Daily

People's Daily: Китайское ноу-хау ускорит строительство метро в Новой Москве Китайские компании проложат новую линию метро в Новой Москве, информирует People's Daily. Китайцы собираются удивить Россию новыми технологиями, которые позволят им в короткие сроки увеличить протяженность метрополитена столицы на треть. Следующим шагом должно стать строительство высокоскоростной железной дороги Пекин – Москва. 25 декабря 2015 People's Daily

People's Daily: Китай и Россия подвинут США с геополитического олимпа Америке не стоит бояться, что Россия и Китай, сближаясь, решат сломать существующий мировой порядок, ведь он, в общем-то, хорош, утверждает китайский политолог Шэнь Динли в своей статье для People’s Daily. Однако единственный минус существующего мироустройства – чрезмерная власть и гегемония США, которые стали угрозой для общей безопасности и развития. Это должен кто-то остановить, уверен эксперт. 27 августа 2015 People's Daily

People's Daily: Российскую границу охраняют «соломенные человечки» Китайский журналист, прибывший на российско-китайскую границу, был изрядно удивлен, присмотревшись к расположенной с российской стороны наблюдательной вышке погранвойск, сообщает People's Daily. Оказалось, что на вышке вместо солдата разместили соломенное чучело, одетое в военную форму. 25 августа 2015 People's Daily

People’s Daily: Китай шагает в будущее с Россией, несмотря на отнятые территории Китайское правительство решило вернуть поселку Айхуэй, где был подписан «неравный» территориальный договор с Российской империей, его историческое название, чтобы «увековечить трагичную историю» и сделать его «окном» в современную Россию, сообщает People’s Daily. Однако, по мнению издания, противникам дружбы с Москвой не стоит торжествовать – отношения между двумя странами не охладели. Китай и Россия просто двигаются в будущее, не забывая о прошлом. 20 мая 2015 People's Daily

Китай поможет России поставить Дальний Восток на ноги Западные санкции подтолкнули Россию ускорить масштабный проект по развитию Дальнего Востока и Сибири и по их интеграции в Азиатско-Тихоокеанский регион, пишет китайское издание People’s Daily. Помимо крупных инвестиций, налоговых льгот, создания специальных экономических зон и программ по бесплатному распределению земли, большой вклад в процветание российского Дальнего Востока внесет более активное сотрудничество с Китаем, утверждает автор статьи. 9 апреля 2015 People's Daily

Три шага, помогающие Москве нарастить информационное влияние на мир Для полировки собственного имиджа на международной арене Москва активно использует «стратегию трех шагов» отмечает People's Daily. Одним из ее важных элементов стало создание мощной пропагандистской машины, которая превратилась за последние годы в одно из основных мировых СМИ. Речь идет о телеканале Russia Today. 23 мая 2014 People's Daily